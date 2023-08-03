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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зменшиться і змінить прапор: у Зеленського розповіли, що чекає на РФ після перемоги України (відео)

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На думку радника голови Офісу президента, після війни Росію треба буде ребрендувати, а в українців зараз ключове завдання — не зламатися посередині.

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В Офісі Президента України не сумніваються у перемозі нашої країни у війні проти Росії. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що після програшу країна-агресорка зменшиться в розмірах і візьме іншу назву. Про це він сказав в ефірі телеканалу Рада.

"Я завжди, коли говорю про певні проблеми з Росією, я не можу зрозуміти, з якою Росією? Виграємо війну, де Росія? Мені здається взагалі Росію треба буде ребрендувати. Вони мають придумати собі якусь іншу назву, вони мають зменшитися в розмірах, вони мають змінити риторику і піти на судові процеси. Прапор в них вже є — білий", — сказав Подоляк.

Він додав, що в українців зараз ключове завдання — не зламатися посередині, розуміючи ціну, яку платять українці.

"Сьогодні можна буде остаточно вирішити питання Росії. Якщо це не зробити зараз, вона буде до кінця людства існувати в такому вигляді, в якому є зараз", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що всім очевидно, що так званий військовий переворот у Нігері організувала Росія. У цьому, за його словами, типова тактика російських спецслужб: відвернути увагу і скористатися можливістю, що випала.

Раніше повідомлялося, що 28 липня після серії заяв, які були зроблені представниками Кремля про нібито провал значущих переговорів, Михайло Подоляк нагадав про вимоги України.