"Америка є лідером": Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців (відео)

Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність захисту міст України від обстрілів РФ та закликав прискорити процес допомоги від партнерів для швидшого звільнення тимчасово окупованих територій.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Крістофером Крісті, кандидатом у президенти США від Республіканської партії, та обговорив нагальні питання співпраці між державами. Про це 4 серпня повідомили в Офісі президента.

Керівник держави наголосив, що вкрай важливо аби американці розуміли, наскільки від США залежить захист правди та демократії. З його слів, американський народ повинен вірити у перемогу України.

Він подякував Конгресу й президенту Джо Байдену за підтримку. Також український політик відзначив важливість подальшого посилення допомоги.

Зеленський назвав США лідером у сфері військової підтримки. Допомога союзників також не менше важлива й у фінансовому секторі.

"США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил", – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський звернув увагу на регулярні ракетні обстріли РФ. На його думку, потрібно захистити від російського терору наші міста та посилити допомогу від партнерів для швидшого процесу звільнення тимчасово окупованих територій.

Крісті розповів, що вирішив на власні очі побачити, якою є ситуація в Україні, та доповісти американському суспільству. Він запевнив, що американський народ яке "надзвичайно підтримує Україну".

Хто такий Крістофер Крісті

Крістофер Крісті – американський політик та юрист. Раніше працював на посаді федерального прокурора. Також обіймав посаду 55-го губернатора Нью-Джерсі з 2010 по 2018 рік. У 2009 році Крісті здобув перемогу на республіканських праймеріз на посаду губернатора Нью-Джерсі.

Наприкінці травня стало відомо, що він має намір поборотися за головну посаду в американській державі. Основними конкурентами у боротьбі за право представляти республіканців на виборах у 2024 році є губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

Наприкінці червня, як свідчить опитування New Hampshire Journal, Крісті отримав 9% підтримки в Нью-Гемпширі. У національному масштабі його підтримка була незначною. В опитуванні NBC News його рівень підтримки становив 5%.

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо про результати опитування CNN, яке було проведене спільно з SSRS щодо ймовірного збільшення підтримки України. Майже половина американців виступили за таку ініціативу. Результати опитування респондентів показали, що 53% американців підтримують тренування українських військових. Ще 43% схвально оцінюють надання зброї, а 17% підтримують участь американських сил у захисті України.