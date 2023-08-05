Дронами - по нафті РФ: чим загрожує атака на Новоросійськ російському експорту, - FT

Зі слів експертів FT, атаки дронів загрожують нафтовому експорту Росії, а це, своєю чергою, підніме ціни на пальне і може призвести до зменшення підтримки України.

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Нафтова галузь Росії опинилась під загрозою після удару морських дронів по портовій інфраструктурі Новоросійська. З іншого боку, можуть зрости ціни на пальне і це вплине на війну в Україні. Про це ідеться у матеріалі видання The Financial Times.

Видання відзначило, що дрони атакували порт Новоросійська, пошкодивши десантний корабель "Оленегірський гірник". При цьому під загрозою опинились термінали, через які Росія відвантажує сиру нафту і нафтопродукти. Зокрема, ідеться про те, що через даний порт РФ продає 600 тис. барелів нафти на добу. Там же розташовані термінали Каспійського трубопровідного консорціуму, який качає нафту з Казахстану зі швидкістю 1,2 млн барелів на добу.

Вказується, що атака відбулась після того, як російські ракети завдали ударів по українській інфраструктурі, залученій до експорту зерна: "Країни атакують основні джерела експортного доходу одна одної", — пише FT.

Напад на Новоросійськ може викликати незадоволення у США, припускає видання і називає дві причини:

по-перше, американський уряд намагався втримати російську нафту на ринку — це мало призупинити зростання ціни на пальне;

по-друге, одним з власників Каспійського консорціуму є компанія Chevron з США.

FT процитувало аналітика ЦРУ Хеліму Крофтє — зараз вона працює у інвестиційному банку RBC Capital Market: "Білий дім не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок". Експерта припустила, що Україну важче буде підтримувати, якщо ціни на пальне сильно зростуть.

Зазначимо, після удару дронів на Новоросійськ світова ціна на нафту Brent дещо зросла, показує інфографіка порталу Investing. Зростання незначне, але воно продовжується. Крім того, аналогічна ситуація з російською валютою — рубль подорожчав до євро і долара, і курс продовжує падати.

Нафта Brent - ціна на світових ринках станом на 5 серпня 2023 - Investing Фото: investing

Між тим аналітична група BlackSeaNews відзначила, що влітку 2023 року продовжилось зростання експорту російської нафти через Чорне море. Зокрема у червні РФ продала за кордон 4,9 млн тонн сирої нафти. Перед цим пік продажів був у березні — більш ніж 5 млн тонн. Літня тенденція має певну особливість, заяви вили експерти: якщо раніше більше експорту йшло в Європу, то тепер — в Індію, Сингапур, Китай і Туреччину.

Експорт російської нафти через Чорне море - BlackSeaNews

Нагадуємо, в ніч з 4 на 5 серпня морський дрон влучив у російський нафтовий танкер SIG біля Керченського мосту. Вибухом пробило корпус судна і пошкоджено машинне відділення.

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував останні події в російських портах. Офіцер зазначив, що атаки на російські кораблі — закономірні, і порадив владі РФ покинути окуповані території.