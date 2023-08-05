"Мінус" ескадрилья: з Білорусі в РФ вилетіло 9 російських винищувачів

Росія повністю вивела з території Білорусі військові гелікоптери й почала виводити військові літаки: першими пішли повітряні судна четвертого покоління.

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Командування ЗС РФ вирішило перевести майже ескадрилью винищувачів із Білорусі на аеродром у Росії. Разом із винищувачами на батьківщину повернувся, схоже, останній гелікоптер, який ще лишався на території республіки. Про це розповіли на Telegram-каналі спільноти "Беларускі Гаюн".

У дописі вказано, що близько 13-14 год. 5 серпня з білоруських аеродромів злетіли 10 повітряних суден:

із "Мачулищів" — один вертоліт Мі-24, який попрямував до аеродрому "Сищі" в Білоруській області РФ;

із "Барановичів" — дев'ять винищувачів Су-30СМ і Су-34. Водночас не вказано, куди саме вони попрямували. Також невідомо, скільки саме літаків певного типу вилетіло.

Маршрут російських літаків і гелікопетерів 5 серпня 2023 року Фото: Беларускі Гаюн

У моніторинговому каналі зробили кілька висновків. По-перше, згідно з підрахунками, у Білорусі вже не лишилося російських вертольотів — попередня партія злетіла зранку 5 серпня. По-друге, Білорусь покинула ескадрилья винищувачів, яка тут перебувала більш ніж 200 днів (ескадрилья — 12-15 повітряних суден).

Зазначимо, ORYX-розслідувачів відстежили долю російських винищувачів під час російського вторгнення. Згідно з їхніми підрахунками, ЗС РФ втратила 11 літаків Су-30СМ і 21 винищувач Су-34 та Су-34М. Водночас останній російський літак, який фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ, був знищений 28 червня 2023 року.

Щоб зрозуміти, скільки в Росії є винищувачів Су-30 і Су-34, можна скористатися даними журналу "World Air Forces 2023". Вказано, що ЗС РФ має 127 літаків Су-34. Щодо Су-30 однозначної цифри не вказано, оскільки цей тип літака групують із Су-27 і Су-35 — загалом нарахували 385 повітряних суден.

Нагадуємо, у таборі найманців ПВК "Вагнер" прибуло 300 одиниць військових вантажівок — вони з'явилися на території Білорусі потягом трьох діб наприкінці липня.

Також на початку серпня стався інцидент на кордоні Польщі — кілька гелікоптерів армії Білорусі чи РФ незаконно залетіли в польський повітряний простір. Речник Держдепу США Метью Міллер пояснив, що п'ятий пункт Договору НАТО не застосовуватимуть, оскільки загрози поки що не бачать.