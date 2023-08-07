"Побив підлеглого до втрати свідомості": ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини

За інформацією ДБР, керівник районного ТЦК жорстоко побив підлеглого. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого, повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі бюро встановили, що керівник районного ТЦК, щоб "прикрити рота" підлеглому, вирішив провести "виховну роботу", бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі.

Щоб здійснити задумане, посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

Коли чоловік вийшов із будинку, кривдники оточили його та після словесної перепалки почали бити. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі. Більшість ударів були нанесені по тулубу і голові.

"На деякий час він втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", — йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією правоохоронців, у лікарні потерпілому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Фото: ДБР

Наразі керівнику районного ТЦК та СП, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 40 ККУ. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Також вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику злочину.

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Раніше Фокус розповідав про колишнього одеського військкома Євгена Борисова, який за час служби "збагатився" на 188 млн гривень. 25 липня суд ухвалив рішення заарештувати ексвійськкома з правом виходу під заставу в розмірі 150 млн грн.