Штраф за неявку: які документи потрібно взяти у військкомат для зміни персональних даних

Співробітників військкомату необхідно довести до відома про зміну облікових даних протягом семи днів.

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Перевірка персональних даних військовозобов'язаних — один з основних видів повісток, які роздають військкомати. Під час дії воєнного стану необхідно особисто повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про будь-які зміни. Наприклад, про переїзд або нову роботу. В іншому разі доведеться заплатити штраф. Про це повідомив адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна"

Які документи потрібні для походу до військкомату

Про зміну персональних даних треба повідомити в ТЦК і СП протягом семи днів. Якщо ви вирішили оновити облікові дані, необхідно надати документи, що містять інформацію про такі зміни.

Йдеться про такі персональні дані:

місце проживання та місцеперебування;

відомості про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

відомості про зайнятість (місце роботи);

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

Адвокат зазначає, що несвоєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста може бути підставою для накладення штрафу за порушення оборонного законодавства (стаття 210-1 КУпАП) у розмірі від 3400 грн до 5100 грн.

Крім того про зміну персональних даних необхідно повідомити роботодавця. До їхніх обов'язків входить вести персональний військовий облік своїх працівників. Якщо вони вчасно не повідомляють ТЦК і СП про зміну облікових даних своїх працівників, їм доведеться заплатити штраф від 5100 до 8500 грн.

Також для походу до військкомату потрібно взяти:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Військово-обліковий документ. Здебільшого це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Військкомат за результатами розгляду документів про відстрочку може проставити відповідну відмітку в такому документі;

Документи, що надають право на відстрочку, якщо такі є, і мета походу до військкомату полягає в отриманні відстрочки. У цьому випадку необхідно пред'явити оригінали або нотаріально завірені копії.

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