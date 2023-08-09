Пів тисячі поранених: ЗС РФ зазнають шалених втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку

Кількість поранених та загиблих військовослужбовців окупаційних військ на Луганщині останніми днями істотно зросла. Аби приховати реальну кількість втрат на фронті, загиблих росіян відправляють до Ростова-на-Дону.

Related video

На Луганщині російські окупанти зазнають шалених втрат. Командування ЗС РФ не рахується із кількістю загиблих піхотинців, віддаючи наказ про черговий безрезультатний штурм. Про це повідомляють 9 серпня у Луганській ОВА.

В ОВА зазначають, що протягом багатьох місяців особливих успіхів у ЗС РФ на Луганщині немає.

"Зараз кількість поранених та загиблих військовослужбовців окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку тільки збільшується. Для евакуації поранених до Сватового прибули медпрацівники загону спецпризначення 442-го окружного військового клінічного госпіталю Міноборони РФ. Із 1 по 7 серпня до шпиталів у Бєлгороді вони доправили близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Аби приховати реальну кількість втрат на фронті, загиблих росіян відправляють до Ростова-на-Дону.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ протягом минулої доби втратили в Україні 860 вояків.

Нагадаємо, що на території аеропорта в Луганську російські окупанти розмістили понад десяток військових вертольотів. Ці гелікоптери перебувають поза зоною дії українських HIMARS і ПЗРК.

Також раніше російські пропагандисти повідомляли про просування ЗСУ на Херсонщині. Сили оборони нібито прорвали оборону росіян і просунулися вглиб на 800 метрів.