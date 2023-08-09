Понад 800 росіян вступили до топових вишів за квотами для учасників війни в Україні, — ЗМІ

Пільгами скористалися 833 особи. Більшість із них склали ЄДІ на мінімальні бали або їх прийняли до престижних університетів РФ без іспитів.

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Понад 800 росіян вступили до найкращих вишів Росії за квотами для дітей учасників війни в Україні. Більшість вступали без іспитів або склали Єдиний державний іспит (ЄДІ) на мінімальні бали. Про це пишуть у російському виданні "Важные истории".

Як повідомляють ЗМІ, з 2022 року в Росії діють пільги для дітей учасників війни в Україні, які вступають до вищих навчальних закладів. У 2023 році президент РФ Володимир Путін розширив цю норму, що дало змогу самим учасникам війни вступати, зокрема в топові університети.

За інформацією видання, цього року пільгами скористалися 833 особи. 203 з них зарахували без вступних іспитів.

Серед тих, кому довелося складати ЄДІ, 429 осіб не пройшли б конкурс на загальних підставах. Вони склали іспити набагато нижче за прохідний бал, встановлений вищими навчальними закладами для проходження на бюджет.

Один з абітурієнтів, який назвався Дмитром, завдяки "бойовій" квоті вступив до одного з провідних технічних вишів країни — Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), оскільки його батько брав участь у російсько-українській війні та дістав поранення. Дмитро розповів, що за результатами ЗНО він набрав утричі менше від прохідного бала на бюджет, встановленого інститутом. А на співбесіді не зміг вирішити завдання, які йому дали. Керівництво МФТІ намагалося відмовити його від вступу, але той не погодився.

"Я їм пояснив, що оскільки я можу сюди вступити, то я хочу точно сюди", — сказав Дмитро.

У росЗМІ пишуть, що найбільше пільговиків за "бойовою квотою" цьогоріч вступили до МДУ, ВШЕ та Уральського федерального університету (УрФУ).

Фокус писав 2 серпня, що росіяни організували на тимчасово окупованих територіях так звані "студентські трудові загони", які здебільшого складаються з громадян, що часто беруть участь у пропагандистських заходах і відеоматеріалах. Вони проводять на захоплених територіях семінари та "молодіжні форуми".