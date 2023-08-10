Згідно з даними західних торговельних компаній, РФ у 2022 році продала фірмам у США та Європі ядерної продукції на суму близько 1,7 млрд доларів.

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США та їхні європейські союзники імпортують з Росії величезну кількість ядерного палива, забезпечуючи Москві сотні мільйонів євро таких необхідних доходів для ведення війни в Україні. Західні експерти б'ють на сполох і стверджують, що легальна торгівля ядерними компонентами сприяє фінансуванню Росії та ускладнює зусилля з обмеження її військових можливостей. Про це 10 серпня повідомили оглядачі ABC News.

У матеріалі йдеться про те, що залежність від російської ядерної продукції, використовуваної здебільшого для заправки цивільних реакторів, призводить до того, що США та їхні союзники можуть зіткнутися з нестачею енергії, якщо президент РФ Володимир Путін припинить постачання.

Виконавчий директор освітнього центру у Вашингтоні з питань політики нерозповсюдження ядерної зброї Генрі Сокольські зазначив, що імпорт ядерних компонентів, який не перебуває під санкціями, є абсурдом.

"Ми повинні давати гроші людям, які виробляють зброю? Це абсурд! Якщо немає чіткого правила, яке не дозволяє постачальникам атомної енергії імпортувати паливо з Росії, а отримати його звідти дешевше, то чому б їм не зробити це?" — заявив Сокольські.

Оглядачі, згідно з даними торгових компаній, публікують шокуючі цифри — Росія продала фірмам у США та Європі ядерної продукції на суму близько 1,7 млрд доларів. При цьому закупівлі відбувалися в той час, коли Захід запровадив жорсткі санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну 2022 року.

Ба більше, за даними Управління енергетичної інформації США, минулого року Росія поставила американській атомній промисловості близько 12% урану. У 2022 Європа повідомила, що отримає з Росії близько 17% урану.

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Також у матеріалі йдеться про причини того, що західні країни неохоче говорять про обмеження імпорту російського ядерного палива. Річ у тім, що атомна енергетика США, яка значною мірою використовує зовнішні джерела палива, виробляє близько 20% американської електроенергії. На думку експертів, така ситуація склалася через те, що американська уранова промисловість постраждала після укладення в 1993 році угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, яка призвела до імпорту недорогого збройового урану з Росії.

У закупівлях урану в США, як і раніше, переважають іноземні постачальники

Зазначимо, що згідно з офіційними даними Управління енергетичної інформації США (EIA), більша частина урану, поставленого 2022 року до Сполучених Штатів, була іноземного походження. При цьому Канада і Казахстан разом забезпечили понад половину загального обсягу, а Росія посідає четверте місце в списку постачальників.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін має намір затягнути війну в Україні, принаймні до наступних президентських виборів у США. Журналісти CNN зазначають, що глава Кремля покладає надію на те, що Джо Байден зазнає поразки в майбутніх перегонах, через що військова підтримка України піде на спад.