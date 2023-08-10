Понад 300 бойових вильотів: Зеленський надав звання Героя України льотчику Лазаренку

Також президент нагородив захисника орденом "Золота Зірка". В Уманській міськраді розповіли, що за кількістю вильотів Ростислав Лазаренко вже наблизився до рекорду легендарного підкорювача неба Івана Кожедуба.

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Президент України Володимир Зеленський надав льотчику Ростиславу Лазаренку звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Про це 9 серпня повідомила пресслужба Уманської міської ради.

"Уманчанину, підполковнику, льотчику-штурмовику, який має за плечима понад 300 бойових вильотів", — підкреслила міська голова Умані Ірина Плетньова.

Фото Героя України Ростислава Лазаренка, оприлюднене пресслужбою міськради Фото: Уманська міська рада

У публікації йдеться, що Лазаренко боронить українське небо "з перших хвилин" повномасштабного вторгнення російських військ. За цей час воїн здійснив сотні вильотів та вже наблизився до рекорду легендарного льотчика Івана Кожедуба.

"Пишаємось нашим Героєм! Дякуємо, що оберігаєте наше небо від ворога", — заявила Плетньова.

Нагадаємо, 18 червня у медіа повідомлялось, що пілот штурмовика Су-25 Ростислав Лазаренко відсвяткував 29-й День народження. Побратими написали свої побажання захиснику на снарядах.

Як писав Фокус, Лазаренко — рекордсмен серед пілотів Повітряних сил ЗСУ. Захисник відзначений званням Кавалера Хреста бойових заслуг, повного лицаря ордена Богдана Хмельницького та ордену ІІІ ступеня.

28 червня президент Володимир Зеленський надав звання Героя України командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковнику Сергію Яременку.