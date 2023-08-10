Збивати дрони стало ще простіше: українці модифікували "пекельні сковорідки" для РЕБ (фото)

"Пекельна сковорідка" отримала поліпшену систему охолодження і зовнішню акумуляторну батарею, яка тепер може тримати заряд на дві години більше.

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Підприємство "Антидрон Україна" модифікувало засіб придушення C-Vog Shield Air, здатний дати відсіч небезпечним російським "Ланцетам". Інформація про це з'явилася на сторінці виробника у Facebook у четвер, 10 серпня.

Розробники опублікували фотографії техніки з підписом: "Наші модифіковані щити (прасування, сковорідки) — C-Vog Shield Air". У новій версії моделі творці поліпшили систему охолодження і додали зовнішню акумуляторну батарею, яка тепер може тримати заряд на дві години більше. Крім того, корпус техніки тепер зроблений з анодованого алюмінію, який забезпечує жорсткість конструкції й надійність збірки.

Технічні характеристики C-Vog Shield Air:

діапазони придушення — 1.5/2.4/5.8;

потужність — 20/20/20 або 30/20/20/20 Вт;

місткість зовнішнього акумулятора — 15.5Аг;

вага — 2.2 кг (плюс вага АКБ — 1.75 кг).

До "антидронового комплекту", який пропонує виробник, входять власне засіб C-Vog Shield Air, кабель до АКБ у тканинному рукаві, АКБ на15.5Аг, підсумок "олива", зарядний пристрій і герметичний кейс.

В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — покращений антидрон C-Vog Shield Air

Нагадаємо, на початку червня виробник показав новий український комплекс РЕБ, який пригнічує будь-які дрони РФ, навіть "Ланцети". C-Vog Shield Mega пригнічує канали управління БПЛА Mavic, "Ланцет", Zala, Supercam і практично всі FPV, які росіяни використовують на війні в Україні.

Крім того, 5 липня ЗМІ писали про те, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. Антидроновий прилад блокує канал управління ударного дрона противника і таким чином виводить його з ладу.