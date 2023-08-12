"Своєчасно виявили і перехопили": в МО РФ підтвердили атаку на Кримський міст

Окупанти заявили, що ЗСУ начебто намагалися завдати удару зенітною ракетою С-200 та відзвітували про успішну роботу російської ППО.

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12 серпня в окупованому Криму поблизу Керченського мосту пролунали вибухи. В Міноборони РФ заявили, що сили ППО на півострові успішно перехопили українську ракету.

"12 серпня близько 13 години за московським часом київським режимом було здійснено спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант. Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі", — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що внаслідок атаки руйнувань та пошкоджень переправа не зазнала, а постраждалих немає.

Нагадаємо, що в районі Керченського мосту помітили задимлення, а окупаційна влада Криму повідомила про дві збиті російською ППО ракети. Пропагандисти також повідомили, що спеціальними службами було поставлено димову завісу.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Кривий Ріг, ймовірно, балістичними ракетами. В місті пролунали 2 вибухи до оголошення повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.