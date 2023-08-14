Після помилки Пентагону: у США оголосили про додаткові $200 млн допомоги Україні

Українські військові отримають більше ракет для ППО, артилерійських снарядів, протитанкових засобів, а також обладнання для розмінування.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення 200 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки. Про це пише CNN 14 серпня.

Повідомляють, що допомога містить боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Згадані 200 мільйонів доларів надійшли з "раніше санкціонованого президентського управління зі списання коштів". Кошти було виділено після того, як було виявлено бухгалтерську помилку Пентагону під час підрахунків вартості постачання озброєнь в Україну.

Ентоні Блінкен підкреслив, що США та їхні союзники підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно.

"Росія почала цю війну і могла закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади", — зазначив держсекретар США.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак подякував союзникам за додаткову допомогу, зазначивши, що військові отримають більше обладнання.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що в адміністрації Байдена почали розподіляти кошти в розмірі 6,2 млрд доларів, які спливли під час виявлення помилки Пентагону в бухгалтерському обліку. У відомстві з'ясували, що оцінка вартості зброї, відправленої в Україну, була завищена.

Раніше, 19 травня, американські конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс заявив, що адміністрація Байдена має "надолужити дорогоцінний час", втрачений через бухгалтерську помилку, надавши Україні DPICMS і ATACMS, які потрібні ЗСУ для контрнаступу.