Влучили 6 ракет: в ОВА розповіли про наслідки масованої атаки РФ на Львівщину

Під час ракетної атаки, на щастя, в регіоні обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей — наймолодшій потерпілій 10 років.

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Вранці, 15 серпня, Росія завдала масованого ракетного удару по Львову і Львівській області. Постраждали мирні жителі, пошкоджені десятки будинків. Про наслідки ракетної атаки станом на 10 годину ранку розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Росіяни крилатими ракетами атакували нашу область в часовому проміжку від 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 — влучили. На щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій — 72", — повідомив він.

У більшості потерпілих подряпини, порізи і забиття. П'ятьох людей госпіталізували

Наслідки ракетної атаки 15 серпня у Львові

У Залізничному районі міста зазнали руйнувань 20 будинків. Найбільше — на вулицях Каховській та Патона. Також спалахнули пожежі, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна. Горіли три будівлі промислового підприємства.

Одна з ракет влучила у територію дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дошкільного закладу.

Наслідки ракетної атаки 15 серпня у Львській області

У селі Ставчани Львівського району пошкодження отримали 15 житлових будинків в приватному секторі. 6 домогосподарств майже вщент зруйновані. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлові будинки в приватному секторі. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Куди звертатися власникам пошкоджених домівок

Станом на зараз у Львові та області триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару. Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть подати запит на отримання компенсації на ремонт на платформі "Дія". Максимальна сума відшкодування складає 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 15 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, використавши понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. Внаслідок влучань є жертви та руйнування як цивільної, так і промислової інфраструктури. Ракетами били по Дніпру, Луцьку, Хмельницькому та інших містах.