Ракетний терор РФ: в ЗСУ розповіли, чи є загроза ударів по Україні з моря

Ворог зосереджує цивільні судна в так званих районах огляду або зони очікування, щоб переховуватися та маневрувати за ними.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного та Азовського морів спостерігається досить розгорнуте корабельне угрупування. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Загальна морська ситуація більш-менш стабільна, хоча ворог нарощує зусилля для тримання в напрузі всього населення України", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що залишається досить розгорнуте корабельне угрупування. Зокрема, в Чорному морі перебуває 14 одиниць, серед яких є фрегат "Адмірал Макаров", який використовували для атаки по Одеській області. Тоді як в Азовському — одна одиниця, яка збирає розвіддані про надводну ситуацію. Корабель також контролює води навколо Керченської протоки.

За її словами, фрегат "Адмірал Макаров" з ракетами "Калібр" перебуває на чергуванні в Чорному морі з вечора понеділка, 14 серпня.

Також Наталія Гуменюк додала, що в пунктах базування окупанти вибудували бонові загородження і посилили патрулювання. Ба більше, ворог намагається тримати максимальну кількість кораблів у відкритому морі для забезпечення можливості маневрування. У районах так званого огляду чи зони очікування ЗС РФ зосереджують цивільні судна для того, щоб переховуватися та маневрувати за ними.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Вони застосували понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. Внаслідок обстрілу є жертви, постраждалі та руйнування.

Під час нічної атаки силам ППО вдалося знищити понад 50% крилатих ракет. Загалом ворог випустив щонайменше 28 повітряних цілей.