"Зомбі-субмарини" Кремля: РФ перебільшує чисельність атомних підводних човнів заради паритету зі США

За словами аналітика Павла Лузіна, Москва чіпляється за ідею ядерного паритету зі США, але насправді ця ініціатива вже мертва.

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Російський політолог і експерт зі збройних сил Павло Лузін вважає, що Кремль за допомогою підводних човнів-зомбі приховує брак паритету зі США. Стаття опублікована на платформі Riddle.

Автор публікації порівняв стан стратегічних атомних підводних човнів Сполучених Штатів і РФ. За його оцінками, Кремль штучно завищує чисельність своїх підводних човнів.

У межах останнього обміну даними у вересні 2022 року, коли РФ, судячи з усього, вже готувалася торпедувати Договір про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО/START), було заявлено про наявність 540 розгорнутих носіїв проти 659 у США.

"Тут можна з упевненістю говорити, що Кремль штучно завищує кількість наявних у нього носіїв", — вважає автор публікації. За його словами, таким чином Москва намагається чинити політичний тиск на США і союзників.

Щодо ударних субмарин РФ перебуває в схожому становищі зі США: 9 із 22 (41%) її ударних субмарин різних типів проходять всілякі ремонтні роботи. Невизначеність — зі стратегічними підводними човнами. Формально їх 13 одиниць.

Попри запевнення Москви про наявність 13 стратегічних підводних атомних човнів, дані з низки джерел вказують на те, що в кращому випадку у РФ є тільки 8, і тільки про 6 можна з упевненістю говорити, що вони можуть виконувати поставлені завдання.

Станом на серпень 2023 року з 13 російських стратегічних субмарин до бойових завдань готові тільки шість. Це підводні човни проєктів 955/955А і два проєкти 667БДРМ — "Тула" і "Новомосковськ". Остання, у 2023 році, як і багато інших, теж перевищила свій продовжений термін служби.

Підводний човен "Олександр Невський"

"На папері у Росії 13 стратегічних субмарин, а на практиці вісім. І це в кращому випадку", — зазначив аналітик.

Деякі старіючі підводні човни, які, за твердженням кремлівських чиновників, все ще перебувають на службі, "пов'язані з курйозами", уточнив Лузін. По суті, вони являють собою "субмарини-зомбі" і майже напевно більше не використовуються.

У РФ стверджують, що є 13 субмарин із 16 балістичними ракетами на кожній. З них одна субмарина перебуває в ремонті, формально у розгорнутому вигляді — 192 балістичні ракети підводних човнів. Але на практиці слід вважати, що в розгорнутому вигляді на 8 підводних човнах не більше ніж 128 БРПЛ, пише Лузін.

"Москва всіма силами тримається за ідею ядерного паритету зі США, оскільки вона лежить в основі її зовнішньої і навіть внутрішньої політики, але в реальності ідея паритету вже померла", — підбив підсумок автор.

Нагадаємо, що РФ оснащує атомні підводні човни гіперзвуковими ракетами "Циркон", які летять на 900 км.

Також повідомлялося, що найбільша збройова фірма Британії повідомила про рекордні замовлення підводних човнів і винищувачів.