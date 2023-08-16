Сам підписав контракт із РФ: на Донбасі ліквідували члена клану з Гази, — ЗМІ (фото)

За попередніми даними, це перший випадок смерті на війні в Україні громадянина Палестини. За однією з версій, сталося це внаслідок ракетного удару.

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В Україні на війні загинув член одного з найвпливовіших кланів сектору Гази, який обрав у протистоянні бік Російської Федерації. Заява з'явилася на сайті клану аль-Фарра 10 серпня.

Ліквідували Рамі Хайсама Муси аль-Фарра в Донецькій області ще 5 серпня. У місцевих ЗМІ почали припускати, внаслідок чого настала смерть. Одна з версій свідчить, що причиною став ракетний удар, а за іншою — через вибух реактивної гранати.

У матеріалі видання "Радіо Свобода" йдеться про те, що чоловік за власною ініціативою підписав контракт із Міністерством оборони Російської Федерації та вирушив воювати в Україні. Мобілізація тут не зіграла ролі.

В Україні на війні загинув член впливового клану з Гази Фото: Радіо Свобода

Примітно, що це перший випадок загибелі громадянина частково визнаної держави Палестини у війні РФ проти України.

Хоча раніше у спецслужбах Лівану повідомляли, що громадян Палестини вербують для участі в бойових діях на боці Російської Федерації. Водночас, за неофіційними даними, від початку російського вторгнення до квітня 2023 року в Україні загинуло до 16 громадян Ізраїлю, які воювали на боці ЗСУ.

Журналісти зазначають, що Рамі аль-Фарра народився в Росії 1994 року. У шестирічному віці його мати, яка є громадянкою РФ, перевезла його в Газу, де працював його батько. До 2007 року вони пробули там, після чого назад евакуювалися в Росію. Громадянства у загиблого військового було два — російське і палестинське.

Батько отримав від сина кілька знімків, коли він уже воював на боці РФ в Україні. Завданням Рамі Хайсама Муси аль-Фарра була охорона військових, які займалися розмінуванням територій поруч із Бахмутом у Донецькій області.

Тіло загиблого палестинця вже доправили в Курганинськ, де його найближчим часом поховають.

В Україні на війні загинув член впливового клану з Гази Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що прихована мобілізація в Росії триває. Людей набирають і практично відразу відправляють на фронт. За словами Анни Маляр, росіяни все більше втрачають мотивацію і не хочуть вирушати на фронт. Але влада продовжує приховані заходи з мобілізації.