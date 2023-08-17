Роботи ще багато: у США заявили, що ШІ в сухопутних військах з'явиться не скоро

Однією з істотних проблем у сфері впровадження інструментів ШІ в сухопутні війська є забезпечення зв'язку та безпека передачі даних.

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Американські військові наразі вивчають найкращі способи тестування систем штучного інтелекту (ШІ) і можливості машинного навчання для сухопутних військ США. Керівник Центру інтеграції штучного інтелекту армії США (AI2C) Джеффрі Бейкер заявив, що хоча у 2023 році ШІ стане основною ідеєю, про реальне впровадження цієї технології в сухопутні сили говорити ще рано. Про це повідомляє видання Breaking Defence.

"Безумовно, нам належить виконати велику роботу в цій галузі. Як переконатися в тому, що ми тестуємо це таким чином, щоб командири могли сказати: "Я не проти надати це рішення або ці можливості в руки моїх солдатів", — сказав Бейкер.

Автори публікації зазначили, що AI2C наразі працює над кількома блоками технологій ШІ, які можуть забезпечити оперативні переваги під час розгортання, управління та підтримки наземних транспортних засобів.

До числа пріоритетних напрямів належать автономність, взаємодія людини і ШІ, планування і дії, підтримка ухвалення рішень, моделювання, управління масивами даних і обчислення. Крім того, команда Бейкера працює над розвитком кадрового потенціалу, проводить випробування та оцінку моделей на основі ШІ.

Водночас однією з головних перешкод у реалізації цієї ідеї є забезпечення безпеки зв'язку та розроблення даних.

"Розуміння того, як організації можуть отримати доступ до даних, — це, мабуть, одна з тих проблем, які нам необхідно вирішити в найближчій перспективі", — підкреслив Бейкер.

Раніше повідомлялося, що перша у світі редакція новин, генерованих штучним інтелектом, опублікувала у Twitter текст, у якому йшлося, що Сербія має намір закупити в Ірану 20 тисяч безпілотників Shahed-136. Експерти зазначили, що ця фейкова новина могла стати причиною міжнародного скандалу, оскільки її ретранслювали багато ЗМІ.