ЗС РФ контратакують і намагаються повернути втрачені позиції в Урожайному, — полковник НГУ

Українські захисники, відбиваючи атаки росіян, провели зачистку населеного пункту та розміновування території.

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В районі Урожайного російські окупанти заходилися штурмувати підрозділи українських оборонців, намагаючись повернути втрачені позиції. Контратаки росіян на цій ділянці фронту не мають успіху. Про це під час брифінгу в Military Media Center 17 серпня повідомив т.в.о. директора департаменту планування застосування ГГУ НГУ полковник Микола Уршалович.

За його словами, підрозділи Національної гварії України забезпечили підтримку штурмових дій ЗСУ під час звільнення Урожайного на Донеччині.

"Наразі підрозділи НГУ закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення. Також нацгвардційці провели зачистку та розмінування території населеного пункту", — сказав Уршалович.

Він додав, що на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони України.

Микола Уршалович також повідомив, що за тиждень розвідники НГУ виявили 342 цілі противника, серед них 51 спостережний пункт, 117 розрахунків БпЛА та 174 засоби радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на південь від Урожайного і наступають під Бахмутом, а ЗС РФ спробували наступати в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України на Херсонщині знищили 3 ворожі човни, а також пункт керування безпілотниками.