У ГУР оцінили ймовірність відновлення Росією ракетного потенціалу (відео)

Окупанти фактично використали накопичений ракетний потенціал, але українців закликали бути готовими до атак.

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Росія наразі не здатна відновити ракетний потенціал, який у неї був до масштабного вторгнення на територію України, але загроза ударів не зникне доки тривають бойові дії. Про це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, повідомив в ефірі телемарафону.

Він відповів на питання, чи здатен ворог випускати по 80 ракет і більше, як було в жовтні 2022 року. З його слів, окупанти фактично використали накопичений ракетний потенціал, а були періоди, коли ворог випускав по 120 ракет одночасно.

"І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", – сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що фактично все, що виробляє країна-агресорка, вона одразу випускає по містах України. Окупанти й надалі атакують цивільну інфраструктуру крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами, а також дронами-камікадзе.

З його слів, доки триває війна, Росія й надалі прагнутиме реалізувати загарбницькі плани. Терористична загроза наразі не зникла, тому громадяни повинні готовими до будь-яких ситуацій.

"Загроза зберігається, доки триває агресивна війна вбивці Путіна проти України", – пояснив Юсов.

Нагадаємо, наприкінці липня в ОК "Південь" заявили, що РФ "увійшла в стадію шаленого тероризму", а ракетні обстріли українських населених пунктів триватимуть. Зі слів речниці Наталії Гуменюк, російські атаки триватимуть. Ворог обстріляв Очаківський напрямок тому, що через Дніпро-Бузький лиман планувалося в зерновій ініціативі залучити миколаївські порти. Російські загарбники такими діями вирішили зірвати плани та застосували відповідну ракетну зброю.