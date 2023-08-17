РФ "виборами" на окупованих територіях хоче створити "альтернативну історію", — ОП

За словами Михайла Подоляка, усіх організаторів так званих "референдумів" в Україні обов'язково буде знайдено і покарано в будь-якому куточку світу.

Related video

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував спроби росіян провести "вибори" на окупованих територіях. Вважає, що в цьому немає жодного розумного сенсу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 17 серпня.

"Будь-які фіктивні ініціативи Росії на тимчасово окупованих територіях, як-от псевдореферендуми або так звані "вибори", виконують лише пропагандистське завдання зі створення "альтернативної історії" і повністю позбавлені юридичного чи політичного сенсу", — йдеться в повідомленні.

За словами Михайла Подоляка, організаціям таких заходів не несе за собою нічого, крім кримінального переслідування всіх, хто до цього був причетний. Організаторів знайдуть як в Україні, так і в інших країнах світу, не варто думати, що підтримка агресивних дій РФ пройде без наслідків.

"Спроба анексії територій, де досі тривають бойові дії, сама по собі є умисним злочином з особливо обтяжуючими обставинами. Усі співучасники таких злочинів будуть поіменно встановлені та належним чином покарані", — підсумував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 3 серпня Центр національного спротиву повідомляв, що на територіях, які тимчасово перебувають під окупацією, плануються майбутні вибори. Там на зареєстрованих співробітників державних підприємств тиснуть з метою змусити їх подати заяви про вступ до партії "Единая Россия".

9 серпня повідомлялося, що у Верховній Раді закликали світ не визнавати "вибори", які РФ хоче провести на окупованих територіях. Народні депутати хочуть, щоб міжнародні організації не визнавали легітимності жодного виборного органу РФ і сприяли кримінальному переслідуванню осіб причетних до цього.