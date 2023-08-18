Золотом або готівкою: Іран диктує умови РФ під час постачання дронів Shahed, — ISW

За даними аналітиків, 25% поставлених у РФ "шахедів" були з пошкодженнями, багато виявилися неробочими. Під час переговорів Тегеран нав'язав постачання Shahed-131 з меншим навантаженням, хоча в Кремлі віддавали перевагу більшому Shahed-136.

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У РФ, судячи з усього, незадоволені якістю ударних дронів Shahed-131/136, які постачає Іран. Але все ж, імовірно, прагнуть зберегти стратегічне оборонне партнерство з Тегераном у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 17 серпня.

Документи, що витекли із заводу з виробництва дронів у Татарстані та опубліковані The Washington Post, свідчать про те, що Іран постачав дрони в Росію здебільшого на своїх власних умовах, а не на умовах, кращих для Кремля.

У документах зазначено, що Іран під час переговорів нав'язав РФ постачання безпілотників Shahed-131 з меншим навантаженням, хоча в Кремлі віддавали перевагу більшому Shahed-136.

За даними The Washington Post, 25% поставлених Іраном безпілотників були з пошкодженнями, багато з них виявилися неробочими. Проте РФ продовжувала позиціювати себе як партнера Ірану в інших стратегічних ініціативах, у т.ч. просувати іранську зброю на форумі "Армія-2023".

Зазначається, що в Ірані розраховують отримати понад 1 млрд доларів за допомогу в будівництві заводу з виробництва дронів у Татарстані. При цьому Тегеран наполіг на отриманні оплати в доларах або золоті через нестійкість рубля.

Росія вже заплатила Ірану майже 900 млн доларів за безпілотні технології. За даними ж британської розвідки від 19 липня, Іран вимагає від РФ оплату за поставлені дрони готівкою.

Нагадаємо, що Москва нарощує випуск дронів Shahed власного виробництва для масованих обстрілів України в довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що згідно з поточними планами, у РФ мають намір збирати до 180 БПЛА щомісяця. Водночас самостійно виробляють поки що тільки планери.