Звеличують агресію: РФ запустить інформкампанію в окупації, — розвідка Британії

За даними аналітиків, метою РФ є створення прокремлівського інформаційного простору в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності.

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За словами британської розвідки, Росія хоче створити на захоплених територіях України власний інформаційний простір. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 18 серпня.

Розвідка нагадує, як 15 серпня заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко приїхав до Донецька, щоб відвідати школи і перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії про запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Крім того, в окупованих регіонах знаходять роботу журналісти з РФ.

З 1 вересня у школах окупованих регіонів України, а також у російських навчальних закладах з'явиться новий підручник з історії Росії, де звеличують агресію проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією". Також у цих підручниках Україну описують як ультратерористичну державу.

"Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності", — додають у повідомленні.

РФ створює інформпростір на ТОТ

Нагадаємо, 14 серпня в ISW повідомили, що російські війська просунулися до Куп'янська. Вони нібито перебувають за 5 кілометрів від міста.