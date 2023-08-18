У робітників відбирають паспорти: РФ не встигає випускати власні дрони Shahed, — ISW

На російському заводі з виробництва дронів не вистачає закордонної електроніки: у РФ випускають тільки чотири компоненти з необхідних 130.

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У РФ докладають зусиль щодо нарощування виробництва власних варіантів іранських безпілотників Shahed за встановлений час і в необхідній якості. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 17 серпня.

За даними джерел, завод із виробництва дронів в "Алабузі" в Татарстані випустив тільки зовнішні компоненти для 300 дронів і відстає від встановленого графіка приблизно на місяць.

Витік документів вказує на те, що на заводі не вистачає фахівців і що робітники, зокрема той, хто поділився відомчими секретами із західними журналістами, стикаються з моральною дилемою. У спробі утримати робочу силу керівництво заводу було змушене піти на такі стимули, як підвищення заробітної плати, і навіть вдатися до примусових заходів, наприклад вилучення паспортів.

В опублікованих документах також ідеться про те, що на російському заводі з виробництва дронів бракує закордонних компонентів: у РФ випускають тільки чотири з необхідних 130 компонентів, а американські санкції ускладнюють закупівлі деяких електронних складових.

Нагадаємо, що Іран диктує умови РФ на переговорах про постачання дронів Shahed. Офіційний Тегеран оплату вимагає золотом або готівковими доларами.

Також повідомлялося, що РФ нарощує випуск власних дронів Shahed для масованих обстрілів України в довгостроковій перспективі.