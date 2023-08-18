Спецслужби РФ готуються до проведення "виборів" в окупованих регіонах України, – ГУР

Громадян, які залишилися в тимчасовій окупації, закликали передавати розвідці будь-яку інформацію щодо розташування російських військовослужбовців.

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На тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів. Про це інформує Головне управління розвідки у Telegram.

Кремлівський режим планує імітацію проведення фейкових виборів. Заходи готуються у вересні 2023 року.

Головна мета – спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російськими загарбниками. Усі причетні до незаконного процесу відповідатимуть згідно із законодавством України та нормами міжнародного права.

У відомстві наголосили, що громадянам на тимчасово окупованих територіях варто передавати будь-яку інформацію що до таких дій до ГУР. Відповідні так звані "вибори" – це спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, які вчиняють російські загарбники.

Окрім того, в ГУР закликали передавати дані, які допоможуть знищувати окупантів. Зокрема, потрібна інформація щодо:

місць розташування, зберігання та ремонту військової техніки;

місць зберігання та розташування засобів ППО;

складів зі снарядами та пально-мастильними матеріалами;

пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами.

Нагадаємо, у серпні мер Мелітополя описав, як проходитимуть "вибори" російських окупантів. Він переконаний, що загарбники застосують погрози та зброю, оскільки прагнуть отримати відповідні результати псевдовиборів на ТОТ. Він розповів, що поблизу лінії фронту "вибори" пройдуть достроково.