"Лише локальні напади": дії Росії не мають стратегічного військового характеру, ― ГУР

За словами Вадима Скібіцького, Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню Financial Times заявив, що через півтора року від початку широкомасштабної агресії проти України Російська Федерація усе ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області.

За словами Скібіцького, Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни намагаються атакувати й не перебувають у статичній обороні.

Успіху там загарбники не мають, але продовжують спроби досягти бодай мінімальних цілей агресивної збройної війни проти України.

Тим часом Сили безпеки й оборони України продовжують наступ на декількох ділянках фронту.

Скібіцький зазначив, що після півторарічної широкомасштабної агресії Москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак усі дії армії РФ позбавлені ознак військової стратегії.

Утім нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії.

"Операції, які здійснює росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", ― зазначив Вадим Скібіцький.

Що відбувається на Куп’янському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18 серпня, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Під артилерійські й мінометні обстріли потрапили вісім населених пунктів: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що кораблі РФ у Чорному морі розосереджуються та намагаються сховатися. Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, Чорноморський флот РФ нервує та очікує нових атак з боку Сил оборони України.

Крім того, 17 серпня у ЗСУ підтвердили, що Кримський міст не працює на 100%. За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, деякі автомобільні смуги мосту все ж таки відкрито, але в обмеженому режимі й тільки для легкового транспорту.