Захист від російських ударів: ПАТ "Центренерго" будує захисні споруди на своїх ТЕС

У компанії кажуть, що їх найкращі фахівці зводять захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС. На Трипільській теплоелектростанції виконано вже 100% робіт.

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ПАТ "Центренерго" зводить на своїх теплоелектростанціях захисні споруди, які мають убезпечити станції від російських атак. Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вдається до терору цивільного населення, знищуючи енергетичну інфраструктуру України. Тому захист таких об’єктів є дуже важливим.

Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Для цього "Центренерго" залучило найкращих фахівців компанії та підрядних організацій.

"Убезпечити роботу теплових електростанцій за умов продовження російських атак збираються за допомогою захисних споруд. На Трипільській теплоелектростанції виконано вже 100% робіт з їх облаштування, на Зміївській ТЕС – 70%", — йдеться в повідомленні компанії.

Наразі тривають також відновлювальні роботи на електростанціях, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку армії Російської Федерації.

Перед компанією стоїть також надзвичайно відповідальне завдання — вчасно підготувати обладнання ТЕС до роботи в осінньо-зимовий період. ПАТ "Центренерго" для проходження опалювального сезону планує залучити 8 енергоблоків сумарною потужністю 1 640 МВт.

Щоб забезпечити безперебійну роботу генерації в осінньо-зимовий період енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у "змішаному" форматі — на вугіллі, газу та мазуті. Компанія активно накопичує вугілля на складах теплоелектростанцій і до жовтня має вийти на заплановані Міністерством енергетики України показники.

Крім того, наближення осені викликає неабияке занепокоєння, адже ЗС РФ можуть знову здійснювати удари по відремонтованих електростанціях і лініях електропередач. Фокус запитав у експертів, чи очікувати українцям на нові блекаути.

Також 27 липня повідомлялося, що українські енергетики активно ремонтують об’єкти, щоб підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду. В Україні повним ходом ідуть ремонти на підстанціях, високовольтних лініях, трансформаторних, а також на окремих теплових електростанціях.