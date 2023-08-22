Курсанти-розвідники РФ у прикордонні проходять підготовку для організації диверсій в Україні, – ЦНС

Навчальні роти відпрацьовують певні тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Чернігівської та Сумської областей.

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Російських курсантів відправляють у прикордоння для тренувань та вбивств на цивільного населення України. У Центрі національного спротиву повідомили подробиці.

У повідомленні йдеться про те, що поповнення, яке направляється до російських розвідувальних та спеціальних частин, "обкатують" на вбивстві цивільних українців. За інформацією місцевого підпілля, на території Брянської та Курської областей до кордону прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки. Характер дій нових груп вказує на те, що це переважно навчальні роти, які відпрацьовують певні тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Чернігівської та Сумської областей.

В районі Глушково до складу військ РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії, який дислокується у Желєзноводську. Відповідний центр вирішили сформувати у 2018 році шляхом об’єднання 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ) та 17-го загону спеціального призначення "Авангард" (колишній "Едельвейс").

Також відомо, що з серпня курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з гелікоптерів некерованими ракетами по селах та містах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракетного озброєння поцілила по об’єктах на території країни агресора.

Нагадаємо, Центр національного спротиву у липні повідомив, що російські снайпери складатимуть іспити в умовах бойових дій і тренуватимуться в українському прикордонні, розповідають у підпіллі. Загалом росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів.