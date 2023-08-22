Відмовитися від паспорта буде непросто: у РФ вигадали нову пастку для мешканців ТОТ, — ЗМІ

Російські МЗС і МВС зможуть самостійно ініціювати перевірки громадян РФ через "дані про порушення". Людину, що позбулася паспорта, зможуть усе одно визнати росіянином і оштрафувати за невиконання обов’язків.

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Міністерство внутрішніх справ РФ розробило два проєкти документів про перевірки громадянства росіян. Журналісти видання "Ведомости" розібралися, чого прагне ворожа влада й на кого вплинуть зміни.

Перший документ стосується організації роботи з проведення перевірок, інший — ведення відповідного обліку. Перевіряти "громадян" країни-агресорки зможуть навіть із ініціативи ворожих міністерств (МВС або МЗС), якщо є інформація про порушення набуття громадянства або його припинення.

Якщо перевірка виявить, що людина "порушила порядок припинення громадянства Росії", її можуть визнати росіянином або росіянкою. Такий висновок зберігатиметься протягом 85 років.

Зокрема, осіб, які припинили громадянство РФ за кордоном, вносити в спеціальний облік.

Партнер юридичної фірми "Рустам Курмаєв і партнери" Дмитро Горбунов зазначив, що нині РФ не перевіряє росіян на те, чи мають вони ще одне громадянство. Однак він підкреслив, що підстави для перевірки не прописані чітко та можуть трактуватися "досить широко".

"Велика ймовірність того, що колишній громадянин Росії в якийсь момент може виявитися зовсім не колишнім, а цілком собі справжнім громадянином із усіма зобов'язаннями перед державою", — пояснив старший партнер колегії адвокатів Pen&Paper Костянтин Добринін.

Юрист не виключає, що нові обставини можуть "виявитися" простроченими та невиконаними. У такому разі на "росіянина"-порушника зможуть накласти штрафи та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, за даними ЦНС, у тимчасово окупованій Донецькій області ЗС РФ погрожують агропідприємствам. Ворожі бійці обіцяють забрати врожай у тих компаній, співробітники яких не отримали російські паспорти.

17 серпня в ЦНС попередили, що російські окупанти отримали наказ пришвидшити примусову паспортизацію в Луганській області. Повідомляється, що місцевому колаборанту поставили завдання видати громадянство всім дітям віком 14-18 років до початку жовтня.