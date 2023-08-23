Занепад та руїна: як виглядає Саваслейка, з якої злітають російські МіГ-31К (фото)

У російському селищі зруйнований майже кожен другий будинок, а інфраструктура у населеному пункті не розвивається.

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Окупанти регулярно підіймають з аеродрому Саваслейка літаки МіГ-31К із "Кинджалами". В Google Maps можна побачити фото занедбаного російського селища.

На світлинах за 2019 рік видно традиційні для Росії ландшафти та формати забудов. Будинки переважно у занедбаному стані. Інфраструктура фактично відсутня.

Функціонує й магазин, у якому продають продукти та господарські товари. Споруда не виділяється архітектурними особливостями. Будівля похмура, як і, по суті, сама Саваслейка.

Все ж для відволікання уваги місцева влада вирішила зробити асфальтовані дороги. Це дещо відвертає погляди від умови, у яких живуть росіяни.

Фото Google зробив ще у 2019 році. За останні роки селище могло ще більше деградувати. Росія вклала величезні кошти у війну проти України, тому грошей на розвиток регіонів не виділяли.

Фото: Google

Авіабаза у селі Саваслейка

Село Саваслейка розташоване у Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області. Загальна кількість мешканців становить близько 3 тисячі осіб. Воно входить село до муніципального утворення Міський округ місто Кулебаки.

Авіабазу збудували у 1953 році на південно-західній околиці Саваслейки. Аеродром був центром підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору.

Нині аеродром функціонує як філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань. З 24 лютого 2022 року російські загарбники використовують Саваслейку, щоб бити з неї ракетами "Кинджал" з ракетоносіїв МіГ-31К.

Нагадаємо, 11 серпня пуски аеробалістичних Х-47М2 по Києву, ймовірно, здійснювалися з району аеродрому Саваслейка. Уламки ракет, за словами мера Києва Віталія Кличка, впали на території дитячої лікарні.