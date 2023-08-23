У Криму прогриміли потужні вибухи: уражено ракетний комплекс "Бастіон", — соцмережі (фото)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, крім БРК, також пошкоджено російські радіолокаційні станції. Загалом у Криму нарахували щонайменше 7 вибухів.

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У Криму пошкоджено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс". Пошкоджено й радіолокаційні станції. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

Про те, що на території окупованого Криму прогримів черговий вибух, повідомив також проєкт "Радіо Свобода" "Крим. Реалії". За даними журналістів, новий інцидент мав місце в районі населеного пункту Оленівка в Чорноморському районі. Управління МНС РФ у Криму заявило про загоряння сухої рослинності, але пізніше пост видалили.

Повідомляється також, що по всій трасі "Севастополь — Ялта" багато машин ДАІ, які зупиняють весь вантажний автотранспорт.

Російське управління МНС у Криму спочатку заявило про загоряння сухої рослинності, проте пізніше пост було видалено.

Водночас у деяких Telegram-каналах опубліковано відомості про можливий удар по військових об'єктах РФ поруч із населеним пунктом.

Окупаційна адміністрація поки що не коментувала цей випадок.

"Суспільне. Крим" із посиланням на свідчення місцевого жителя повідомило, що вибухи прогриміли за кілька кілометрів від населеного пункту Оленівка, і що їх було не менше ніж сім.

Нагадаємо, що на початку серпня територію окупованого Криму атакували 11 безпілотників. Вибухи гриміли в Саках, в околицях Севастополя. У російському Міноборони відзвітували про те, що безпілотники не досягли мети через надійні системи ППО.

Також повідомлялося, що, за даними ГУР за 14 серпня, росіяни після вибухів почали масово виїжджати з Криму. Представник розвідки Вадим Скібіцький зазначив високу підтримку України на півострові.