"Вирішили перетворити на сміттєзвалище": окупанти звозять сміття з РФ на ТОТ, — ЦНС

За інформацією підпілля, ворог хоче перетворити тимчасово окуповані території України на сміттєзвалище. Туди планують вивозити відходи з території Росії.

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Загарбники почали завозити на тимчасово захоплені території Донецької області сміття з Ростовської області Російської Федерації, повідомляє Центр національного спротиву.

"На полігони побутових відходів з тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова. Ворог таким чином вирішує проблему перевантаженості сміттєзвалищ в самій РФ", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Крім того, російська влада разом з окупаційною адміністрацією обіцяють побудувати два полігони на території окупованої Донецької області, які обслуговуватимуть сусідню Ростовську область. В Ростовській області відмовились від будівництва полігонів для сміття через екологічний стан регіону.

Росіян не цікавить думка місцевих мешканців захоплених регіонів, вони традиційно відмовились їх враховувати.

Де ще РФ планує побудувати сміттєзвалища на ТОТ

За даними ЦНС, російський уряд опублікував постанову про закупівлі та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, РФ планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Фактично, ворог хоче перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території Російської Федерації.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що російські загарбники ніяк не можуть знайти фельдшерів для роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Раніше, 20 серпня, в ЦНС повідомляли, що близько 300 тисяч громадян Російської Федерації планують переселити в тимчасово окупований Маріуполь.