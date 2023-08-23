Україна у вересні отримає від Литви пускові установки ЗРК NASAMS, — Науседа

Президент Литви заявив, що його країна підтримуватиме Україну до перемоги.

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Литва найближчими тижнями передасть ЗСУ установки NASAMS. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа 23 серпня під час візиту до Києва.

"Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", — написав він у своєму твітері.

Зі свого боку український лідер Володимир Зеленський подякував Литві за тривалу і масштабну підтримку України у війні проти Росії.

"Завжди радий вітати Ґітанаса Науседу в Києві. Я подякував Ґітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви. Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом", – написав Зеленський.

Нагадаємо, що 3 серпня президент Литви наголосив, що провокації з боку найманців будуть розглядатися як дії Росії. Частина найманців з ПВК "Вагнер" зайняла позиції в Гродненській області у Білорусі.

Президент Литви Ґітанас Науседа 1 червня заявив, що Україні зобов'язані виділити компенсацію за те, що вона не може зараз стати повноцінним членом НАТО. За його словами, Альянс повинен припинити регулярно робити заяви про те, що двері НАТО відчинені для України і настав час перейти до дій.