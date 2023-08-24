ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси для обстрілу Брянської області, — росЗМІ

Російська сторона стверджує, що Сили оборони України нібито випустили по Брянській області майже 20 боєприпасів калібру 152 мм.

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Губернатор Брянської області (Російська Федерація) Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України обстріляли селище Біла Берізка. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"ЗСУ обстріляли селище Біла Берізка. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу порушено енергопостачання", — сказав Олександр Богомаз.

Журналісти російського видання Mash заявили, що українські бійці вперше обстріляли регіон касетними боєприпасами, зокрема випустили майже 20 снарядів.

За інформацією росЗМІ, близько 10 ранку 13 боєприпасів калібру 152 мм прилетіло до Погарського району, що за 1,2 кілометра від українського кордону. Через годину ще п'ять снарядів ударили по Климівському району, за 7 кілометрів від кордону, де за день до цього російські військові нібито відбили атаку ДРГ із 50 осіб. Крім цього, за їхніми словами, в цей район прилетіло ще 20 ракет РСЗВ "Град".

"Внаслідок всіх НП ніхто не постраждав", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони Росії заявили про атаки безпілотних літальних апаратів у Брянській та Калузькій областях в ніч на 24 серпня. У відомсті заявили, що протиповітряна оборона знищила два БПЛА над Брянською областю, а ще один — над Калузькою.

23 серпня губернатор Бєлгородської області (Російська Федерація) В'ячеслав Гладков заявив про атаку українських дронів на село Лави Валуйського міського округу. З його слів, українські бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на вулицю, коли там перебували цивільні. Загинуло троє людей.