Напружена обстановка: на Куп'янському напрямку ЗС РФ стягують нові сили, — Сирський (фото)

Противник після місяця жорстких боїв зазнав втрат і тепер змушений перекидати з території РФ нові частини та з'єднання з метою відновити активні наступальні дії.

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На Куп'янському та Лиманському напрямку ситуація залишається складною. Після тривалих боїв і понесених втрат російська армія здійснює перегрупування своїх сил і засобів, перекидаючи з території РФ новосформовані частини та з'єднання. Про це 25 серпня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами воєначальника, противник намагається підвищити рівень бойового потенціалу на цій ділянці фронту і відновити активні наступальні дії.

"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", — повідомив Сирський.

Олександр Сирський зустрівся з командирами підрозділів на Куп'янському напрямку

Крім того, ЗС РФ продовжують вести потужний вогневий вплив за допомогою ствольної артилерії, а також у бойових діях активно застосовується авіація.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо", — зазначив генерал.

Кадри робочої поїздки Олександра Сирського на Куп'янському напрямку

Для вирішення оперативних завдань Сирський зустрівся з командирами підрозділів, які воюють на північно-східному фронті. Під час роботи спільно було вжито заходів для посилення оборони ЗСУ і відбиття ворожих атак.

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