Підготовка до мобілізації: росіяни закликають чоловіків в окупації стати на облік у "військкомати"

В українському підпіллі зазначили, що з 2024 року процедура військового обліку стане обов'язковою для жителів південних захоплених областей. Противник використовує сценарій, який уже застосовували в Криму та на Донбасі.

Related video

Російські загарбники продовжують підготовку до мобілізаційних процесів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 28 серпня.

За інформацією українського підпілля, відбувається це в південних областях, які перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації через повномасштабну війну.

"Наразі триває підготовка до роботи "військовокоматів" у Херсонській та Запорізькій областях. Водночас росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік у фейкові структури. За попередніми даними, з 2024 року облік у "військовокоматах" стане вже обов'язковим", — йдеться в повідомленні.

У підпіллі окремо зазначили, що наступним кроком має стати примусова мобілізація. Такий самий сценарій Російська Федерація вже застосовувала у східних областях України та на півострові Крим, які вже багато років перебувають в окупації.

У Центрі національного спротиву також нагадали, що мобілізація населення на тимчасово захоплених територіях є порушенням міжнародного права. Кожен колаборант або росіянин, які до цього причетні, понесуть у майбутньому відповідальність.

Нагадаємо, 25 серпня начальник ГУР Кирило Буданов заявив про те, що Російська Федерація може мобілізувати ще 450 тисяч осіб. За його словами, щомісяця противник набирає в армію 20-22 тисячі осіб, але зараз може піти мова про призов додаткових сотень тисяч бійців.