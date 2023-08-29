Потрібні хірурги-практики: українські медики успішно пройшли навчання у Великій Британії

Група українських медпрацівників навчалася методів реконструктивної хірургії для лікування важких поранень і травм, отриманих під час бойових дій.

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Українська армія потребує хірургів, які мають виняткові практичні навички для лікування складних поранень, отриманих на полі бою. Щоб вирішити це завдання, українські медичні працівники пройшли навчання в лікарні Фрімена та лікарні Королівської Вікторії в Ньюкаслі. Про результати співпраці військових медиків повідомила пресслужба британського уряду 29 серпня.

Зазначається, що в навчанні шести українських медичних працівників брала участь група британських медиків із Королівського центру оборонної медицини Великої Британії під керівництвом фахівця з реконструктивної хірургії підполковника Джеймса Бадена.

Британські медики поділилися досвідом і навичками зі своїми колегами з України, серед яких були військові та цивільні особи, в галузі реконструктивної хірургії. Повідомляється, що українські медпрацівники мали можливість у лікарнях спостерігати за перебігом хірургічних операцій.

Голова Комітету головних хірургів НАТО Тім Ходжеттс з цієї нагоди зауважив, що обмін медичними навичками та досвідом між союзниками — це правильний крок. Як військові, так і цивільні особи, які зазнали поранень в Україні, мають схожу структуру травм, тож обмін досвідом задля однакового покращення результатів лікування всіх пацієнтів також є правильним за даних обставин.

"На мене справили величезне враження дії медичної служби Збройних сил України, їхня відвага і відданість порятунку життів за найскладніших обставин", — наголосив Ходжеттс.

За його словами, незважаючи на розвиток цифрових технологій та інших інновацій, військові все ж потребують хірургів, які володіють винятковими практичними навичками, необхідними для лікування складних поранень.

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