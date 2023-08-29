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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україна готова розпочати перемовини щодо безпекових гарантій з Японією, – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua | Володимир Зеленський

Влада України цінує декларацію G7 стосовно безпекових гарантії, ухвалену під час японського головування.

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Україна готова якнайшвидше отримати безпекові гарантії від Японії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Керівник держави провів у вівторок телефонну розмову з Фуміо Кісідою, прем'єр-міністром Японії. Він наголосив на тому, що влада цінує декларацію G7 стосовно безпекових гарантії для України, ухвалену під час японського головування.

З його слів, на часі — укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей процес перемовин із Японією якнайшвидше.

Політик подякував японській владі за всебічну допомогу. Це стосується зокрема підтримку української Формули миру та запросив прем'єр-міністра взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Зеленський розповів Кісіді й щодо зусиль, яких докладає Україна для пролонгації дії "зернового коридору". Для цього потрібне створення альтернативних маршрутів.

"Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки", – зазначив президент.

Політики обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України. Захід заплановано в Японії на початок 2024 року, та скоординували відповідні зусилля та кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів.

Нагадаємо, Україна почала двосторонні консультації з Великою Британією. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 11 серпня заявив, що до декларації "Великої сімки" про надання "гарантій безпеки" для України долучилися 13 країн.