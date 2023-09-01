Мільйони на пропаганду: в РФ шукатимуть нові способи для поширення дезінформації

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у Кремлі відбулася нарада російських пропагандистів, які, зокрема, затвердили нові наративи, спрямовані на розхитування українського суспільства, руйнацію антипутінської коаліції та на послаблення підтримки партнерів.

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Росія має намір активно шукати нових представників для виступів і нові медіа-майданчики, щоб розповсюджувати наративи, які наративи, які спрямовані на дискредитацію України як держави та її збройних сил. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі марафону "Єдині новини".

"Будуть шукати нових спікерів, які готові виступати ньюзмейкерами, нові медіа, які свідомо чи несвідомо можуть бути використані як майданчики для розміщення подібних наративів", — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що деякі агенти впливу втрачають здатність ефективно поширювати інформацію — їх виявляють або їхній вплив слабшає. У зв'язку з цим виникає потреба в пошуку нових методів та інструментів для досягнення цілей.

"Кошти на це агресор не шкодує. Хоч би які суми виділялися на інформаційну війну — а це десятки мільйонів доларів — це завжди дешевше, ніж порівнювати з витратами на полі бою. ІПСО, незважаючи на свою дорогу вартість, вигідніше, ніж інвестувати в поле бою: 100 комп'ютерів дешевше, ніж один танк", — додав Юсов.

На додаток, він також нагадав, що нещодавно в Кремлі відбулася нарада російських пропагандистів, на якій було схвалено нові наративи. Основний наголос було зроблено на стратегії розгойдування українського суспільства, руйнування антипутінської коаліції та послаблення підтримки з боку партнерів.

"Особливо нового там нічого немає, різною мірою це вже фігурувало. Мовляв, "немає успіху в контрнаступі" і "суцільно корумпована держава" — підтримувати не потрібно", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, 31 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ не допомагає мінування в три шари. У Міноборони пояснили, що просування Сил оборони ускладнює "божевільна" оборона російських окупантів. Зокрема, загарбники укріплюють позиції в лісопосадках бетоном і не шкодують авіабомб навіть на села.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на передовій відбулося 20 бойових зіткнень між Силами оборони та ЗС РФ. Однак захисники просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російські окупанти намагаються атакувати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках.