ЗС РФ атакували Кіровоградську та Вінницьку області ракетами "Калібр": є постраждалі (фото)

За даними Повітряних сил, ворог під час нічної атаки здійснив пуски двох крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Один "Калібр" вдалося знищити силам ППО, інша — влучила в приватне підприємство.

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Російські окупанти 1 вересня під час ранкової повітряної атаки завдали ракетного удару по Кіровоградщині та Вінниччині. Українська протиповітряна оборона впоралася з ракетою, яка летіла по території Кіровоградської області. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Сергій Райкович.

"Доброго ранку всій Україні. Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", — написав він.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр".

"Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, унаслідок ракетної атаки на Вінниччину є троє постраждалих.

"Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі — троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога", — проінформував він.

Нагадаємо, що українська та закордонна преса рясніють публікаціями про те, що Україна адаптує різноманітні боєприпаси під свої потреби. Українські ВПС переобладнали деякі з наявних ЗКР С-200 зразка 60-х років у засоби наземного бою.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали удар по складу БК і бронетехніці РФ під Олешками. Бійці використали ударні БпЛА, щоб дістати до позицій окупантів на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, вдалось знищити російську бронемашину невстановленого типу та поцілити в опорні пункти противника.