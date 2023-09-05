"Протріть свої зенки": Медведєв відреагував на те, що ООН не побачила ознак геноциду в Україні

Політик наголосив, що представники ООН не мають совісті та поводяться як сліпі кроти, і їм треба подивитися у потрібному напрямку.

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Експрезидент РФ та заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Міжнародна комісія ООН із розслідування порушень поводиться як сліпі кроти, оскільки не бачить ознак геноциду в Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 5 вересня.

"Якщо члени цієї комісії справді хочуть знайти в Україні геноцид та воєнні злочини, то варто припинити поводитися як сліпі кроти. І, як слід протерши свої зенки, просто подивитися в потрібному напрямку. У бік злочинного київського режиму", — написа він.

Медведєв вкотре використав російські наративи, про Донбас, який "топили у крові 8 років", і зауважив, що за роки "збройного конфлікту" тут загинули понад 3 тисячі мирних жителів.

"Потрібно остаточно втратити совість, щоб не бачити цього та намагатися знайти свідчення того, що геноцид нібито йде з Росії. У конвенції також сказано, що особи, які здійснюють геноцид, підлягають справедливому покаранню. Саме тому спеціальна військова операція має йти до виконання її цілей", — написав він.

Наприкінці свого допису Медведєв традиційно всіх прокляв і побажав "згоріти в пеклі".

Нагадаємо, що Медведєв вибухнув черговою жовчною заявою на адресу Заходу. Він переконаний, що із західними лідерами, які підтримують Україну, необхідно будувати відносини як із представниками нацистської коаліції.

Раніше повідомлялося, що Абхазія назвала брехнею заяви Медведєва про бажання увійти до складу РФ. У Радбезі самопроголошеної республіки заявили, що в країні "виступають за близькі та союзницькі відносини з Росією", але проти того, щоб стати одним із суб'єктів РФ.