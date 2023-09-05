Фейкові студенти та "сусаніни": СБУ викрила 5 нових схем ухилення від мобілізації (фото)

Спецоперації із затримання підозрюваних, за даними силовиків, проводилися у кількох регіонах України. За всіма викритими фактами тривають розслідування, а зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Related video

Служба безпеки викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Тернопільщина

На Тернопольщині військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату. Він за чималі гроші пропонував ухилянтам "відкосити" від мобілізації, вступивши до одного з місцевих вищих закладів освіти. Для цього він обіцяв своїм клієнтам "підключити" власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої "послуги" коштувала від 2 тис. доларів США з одного військовозобов’язаного.

Івано-Франківщина

В Івано-Франківській області двоє жителів регіону заробляли на "ухилянтах", перевозивши їх до ЄС. Чоловіки на квадроциклах доправляли громадян призивного віку через "зеленку" Карпатських лісів до кордону.

Рівненщина

На Рівненщині співробітники СБУ викрили схему ухилення від призову шляхом "липового" працевлаштування до агрохолдінгу. Потенційних призовників оформлювали на посади менеджерів і відправляли у "відрядження" за кордон.

Формальним приводом для виїзду було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

Закарпатська область

В Закарпатській області двоє мешканців Ужгородського району за грошову винагороду "підказували" ухилянтам лісові стежки, якими ті можуть перетнути кордон до ЄС.

Миколаїв

У Миколаєві місцевий житель, який підлягав мобілізації, намагався від неї відкупитися. Він пропонував гроші старшому офіцеру військкомату. Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, що в Україні знову змінили правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Частина з них має право виїхати за межі країни.

Раніше повідомлялося, що за кордон випускатимуть ще одну категорію українців. Раніше таким правом були наділені рідні захисників, зниклих безвісти або загиблих під час війни в період з 2018 року і дотепер.