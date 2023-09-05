Екснардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук

Рабінович нині переховується від слідства за кордоном. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Екснардепа України від нині забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя" Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Відповідне повідомлення з'явилося в базі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Рабінович — особа, яка переховується від органів досудового розслідування і зник він 26 липня 2023 року.

В повідомленні вказано, що Вадим Рабінович обвинувачується за двома статтями ст.111 ч.1 (Державна зрада, в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна) також за ст.110 ч.2( Посягання на територіальну цілісність та територіальну недоторканність держави), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої).

У чому звинувачують Вадима Рабіновича

За інформацією ДБР, Вадим Рабінович розповсюджував антиукраїнську пропаганду, оприлюднював маніпулятивні висловлювання, які завдавали шкоди суверенітетові України, її територіальній цілісності й недоторканості. У ДБР вважають, що його пропагандистська діяльність забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей.

3 листопада 2022 року Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича.

26 липня екснардепу України повідомлено про підозру в державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і заочно обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.