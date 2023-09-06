Конгрес США дав згоду на продаж 96 вертольотів Apache Польщі, — Маріуш Блащак

За інформацією міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Варшава закупить 96 американських гелікоптерів Apache з радарами та озброєнням.

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Міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак 6 вересня повідомив, що Конгрес США дав згоду на продаж Польщі вертольотів Apache, повідомляє Polsat News.

"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та озброєнням!" — заявив глава міністерства і додав, що зараз саме час "почати цінові переговори".

Допоки процедури не будуть завершені і закуплені вертольоти не будуть доставлені в Польщу, армія США постачатиме Apache з власних ресурсів.

У серпні Польща отримала згоду Держдепартаменту США. Тепер американський Конгрес теж дозволив передачу вертольотів Apache.

Вертольоти Boeing AH-64E Apache — це базові ударні вертольоти, які використовуються армією США з 1980-х років.

Яку зброю ще отримає Польща

Репортер видання Міхал Стела розповів про інше обладнання, яке незабаром буде доставлено до Польщі.

Він нагадав, що у вівторок міністр національної оборони Маріуш Блащак затвердив Лист про угоду зі Збройними силами США щодо розширення польської системи ППО і ПРО за програмою WISŁA 12. Польща отримає датчики протиповітряної та протиракетної оборони нижнього рівня (LTAMDS), радари і ще 48 пускових установок Patriot.

"Польща стане першою країною, яка отримає доступ до цих технологій зі США. Цей радар бачить усе, що відбувається навколо, на 360 градусів", — розповів Міхал Стела.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що Польща показала новітню систему дистанційного мінування. За 20 хвилин польська установка може створити майже двокілометрове мінне загородження завдяки одразу 6 пусковим.

Крім цього, 5 вересня ЗМІ писали, що Польща почне локальне виробництво корейських танків K2 вже у 2026 році.