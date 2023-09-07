Увімкнули пропаганду: на території "ДНР" почало мовлення російське ТБ, — розвідка

Раніше місцеві підконтрольні "владі ДНР" ЗМІ ретранслювали російські пропагандистські сюжети. Тепер жителям Донецької області доступний телеканал "Россия 1", де надають російську точку зору на перебіг воєнних дій.

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Росія намагається встановити міцний контроль на території Донецької області в інформаційному аспекті. З 4 вересня в "ДНР" розпочала ефірне мовлення філія Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) і тепер жителі окупованої області отримують новини російською мовою від однієї з найбільших російських телерадіомовних організацій. Про це 7 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що тепер місцеві випуски новин надає російський телеканал "Россия 1" і містять російську точку зору на перебіг воєнних дій.

"Це є частиною ширших зусиль Росії щодо встановлення міцного контролю над територією", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що до 2014 року на окупованих територіях Донбасу вільно мовили українські російськомовні теле- і радіостанції. А після повномасштабного вторгнення у 2022 загальноукраїнські провайдери продовжували надавати російськомовний контент на місцевому рівні.

Водночас підконтрольні "уряду ДНР" ЗМІ ретранслювали російську пропаганду, але не надавали інформацію про регіональні події. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що місцеві технічні фахівці відмовилися працювати, тож протягом року готували візит ВДТРК. Для цього набрали лояльних до Росії співробітників із Криму, Луганська та інших місць, які володіють необхідною кваліфікацією.

Попри блокування українського мовлення для широкої аудиторії ще доступний Інтернет, а для обходу обмежень користувачі використовують VPN або інші активні технології обходу. Також британська розвідка повідомляє про доступність мобільного зв'язку.

"Мобільні телефони, під'єднані до українських провайдерів, з великою часткою ймовірності не мають обмежень", — підсумували в британському Міноборони.

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