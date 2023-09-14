"Стають дедалі сміливішими": Китай і Росія тренуються в перехопленні застарілих літаків США

Американський генерал Марк Келлі зазначив, що 30 років тому росіяни і не думали наближатися до літаків США. Тепер же вони намагаються з'ясувати потенціал і можливості ВПС, підбираючись дедалі ближче до таких машин, як F-22 і F-16.

Related video

Російські та китайські сили дедалі сміливіше здійснюють повітряні перехоплення американських літаків, почасти тому, що їх більше не лякає старіючий повітряний флот США. Про це 13 вересня розповів глава бойового командування ВПС генерал Марк Келлі, передає Defence One.

"Коли Росія або Китай дивилися на американські ВПС 30 років тому, до і після "Бурі в пустелі", до них просто не хотілося наближатися. Це був не той потенціал, який хотілося б заперечити", — зазначив Келлі.

За його словами, причина такої поведінки в тому, що не тільки американські винищувачі стають старшими і їх стає менше, а й тому, що і Китай, і Росія вкладають значні кошти у свої повітряні флоти.

Келлі додав, що росіяни і китайці хочуть перевірити, на якій відстані вони можуть виявити американські винищувачі, і "хочуть потренуватися", підбираючись все ближче і ближче до F-22, F-35, F-16 та інших літаків.

"Вони кажуть: "Гей, знаєте що? Вони вже не володіють тим потенціалом і можливостями, які були у них 30 років тому. Можливо, зараз саме час дати їм відсіч", — каже Келлі.

Важливо

Російські льотчики в Сирії грають у "небезпечні ігри" з літаками США, — ВПС

На думку генерала, ніхто не повинен дивуватися з того, що росіяни зіткнулися з MQ-9, оскільки це не перетинає "червону лінію", коли йдеться про позбавлення людини життя або створення загрози її життю. Однак ситуація ускладнюватиметься, коли американські ВПС почнуть відправляти безпілотники на завдання разом із пілотованими літаками.

Тим часом поки що невідомо, як вчинять у Пентагоні в разі загострення з боку супротивників, якщо загрози життю льотчиків все ж матимуть місце.

"Перш ніж вдаватися до подібних дій, ми маємо переконатися, що всі знають про це — включно з національним командуванням, включно з росіянами або китайцями, — щоб не було жодних сюрпризів. Жодних сюрпризів із людьми, на яких ми працюємо. Жодних сюрпризів із тими, з ким ми конкуруємо", — застеріг на закінчення генерал.

Раніше повідомлялося, що після серії неодноразових інцидентів у небі над Сирією російські льотчики знизили агресивність щодо безпілотників MQ-9 Reaper ВПС США після прибуття на Близький Схід винищувачів F-35.