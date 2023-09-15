"Красноярск" і "Император Александр III": флот РФ отримає нові атомні підводні човни, — Шойгу

За словами журналістів, заявлений план Путіна щодо появи на бойовому чергуванні 30 нових кораблів не виконано. Але міністр оборони не пояснив, із чим це пов'язано.

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Російський флот отримав два нові кораблі 2023 року і до початку 2024-го отримає ще 12 надводних і підводних кораблів. Таку заяву зробив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "РИА Новости".

"Серед них атомні підводні човни "Красноярск" і "Император Александр III", — уточнив Шойгу.

В іншій заяві Шойгу йшлося про те, що РФ розробляє нові атомні підводні човни й підводні дрони. Заявлений план Путіна щодо того, що у 2023 році на бойове чергування мають стати 30 нових кораблів, все ж виконати не вдалося. Але Шойгу не пояснив чому.

Нагадаємо, що Росії не вдасться "сховати" свої кораблі від ударів, оскільки "це не голка". Про це 14 вересня заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Представник ВМС вважає, що у РФ виникнуть складнощі, якщо постачання війська на півдні України буде йти тільки морем.

Також повідомлялося, що британські літаки охороняють кораблі в Чорному морі від атак російських військ. За даними журналістів, уряд Великої Британії зважився на такий крок ще в липні, коли РФ вийшла із "зернової угоди" і почала атакувати портову інфраструктуру України.

Згодом з'явилася інформація про те, що восени минулого року російський Су-27 випустив ракету в британський літак над Чорним морем, але промахнувся. Льотчик вважав, що отримав наказ відкрити вогонь.