"Служити нікому": у РФ збираються скоротити список хвороб, які забезпечували відстрочку

За словами депутата Держдуми Віктора Соболєва, при створенні списку хвороб вимоги до здоров'я в Росії були завищені, адже "батьківщину комусь потрібно захищати".

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У Державній думі Російської Федерації вирішили скоротити список хвороб, які були ґрунтовною причиною для відстрочки від армії. Про це розповів член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв у коментарі росЗМІ 15 вересня.

За його словами, це було необхідно зробити давно, адже свого часу вимоги до здоров'я були нібито завищені. Найближчим часом список буде скорочено.

"Те, що в нас свого часу були завищені вимоги до здоров'я, — це 100%. Із плоскостопістю раніше служили, жодних проблем не було. Ось це під час мого перебування було, коли в училище я йшов, і так далі. Зараз плоскостопість вважається захворюванням, за якого людина не придатна до військової служби. Це, безумовно, буде змінюватися в бік зменшення таких захворювань, які абсолютно не шкодять виконанню службових обов'язків", — заявив Віктор Соболєв.

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Окремо депутат Державної думи РФ зазначив, що рішення зі скороченням списку хвороб для чоловіків призовного віку дасть змогу значно збільшити чисельний склад російської армії. Коли саме це станеться — невідомо.

"Повинен же хтось батьківщину захищати. А то в кого двоє дітей, у кого хвороби, — зрештою служити нікому", — підсумував Віктор Соболєв.

Станом на вересень 2023 року в Росії є список із 26 хвороб, які дозволяють отримати відстрочку від армії. Їх напередодні затвердив глава Міноборони Сергій Шойгу.

Туди включено: ВІЛ, гепатит В і С, бронхіальна астма середнього ступеня тяжкості, цукровий діабет першого типу, гіпертонічна хвороба другої стадії, проблеми з органами дихання, зором, середньотяжкі коліти та ентерити

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити про мобілізацію у вересні. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що Кремль зіткнувся з необхідністю поповнення резервів в Україні. При цьому, потенційним мобілізованим громадянам потрібен буде час на підготовку, тому на фронт їх одразу не відправлять.