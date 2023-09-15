Наводив ракети РФ на Миколаїв: СБУ викрила нові злочини блогера-мільйонника Подоляки

Для наведення ворожої зброї на місто контентмейкер отримував розвіддані від ексочільника Миколаївської окружної прокуратури. Наразі другий відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

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Служба безпеки України (СБУ) викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії. Про це повідомляє СБУ.

Раніше правоохоронці задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

"Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що для наведення ворожої зброї на місто блогер отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб.

"Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста", – зазначили в СБУ.

Також прокурор-зрадник "зливав" росіянам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зазначають, що правоохоронні вже повідомляли йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", – підкреслили співробітники СБУ.

Нагадаємо, 2 вересня російське медіа Baza повідомив, що російському блогеру й автору Telegram-каналу Moscow Calling Андрію Куршину загрожує до 10 років колонії через два пости у 2022 році. Йому закидають "поширення фейків" про армію РФ, зокрема, де він писав про російські обстріли Запорізької області та удар по дамбі на річці Інгулець під Херсоном.