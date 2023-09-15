Після збору даних на "виборах": окупанти на Херсонщині почали видавати повістки, — ЦНС

За даними підпілля, загарбники ведуть підготовку до призову військовозобов'язаних мешканців на службу в ЗС РФ, уже розробили мобілізаційний план і почали видачу повісток офіцерам запасу.

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Росія активізує мобілізацію місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях Херсона та Донбасу з метою використання їх у збройних діях проти України. Про це інформує Центр національного спро тиву .

"На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до початку мобілізації місцевого населення на війну проти Батьківщини", — заявляють у Спротиві.

Згідно з інформацією з підпільних джерел, на території Херсонської області, яка була захоплена Росією, проводиться підготовка до мобілізації військовозобов'язаних місцевих жителів для служби в російській армії.

Повідомляється, що "військові" працюють на основі даних, які українці надавали під час фейкових виборів і роздачі продуктових наборів.

Крім того, у Донецькій області під час так званих виборів роздали 100 повісток. Також військкомати активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

Нещодавно Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Для призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пропонується ввести поняття "особливого військового обліку".

Нагадаємо, 28 серпня ФСБ звинуватила екс-дипломата США у зборі даних про мобілізацію. За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація в РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.